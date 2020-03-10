Ташкент, 10 марта 2020, 15:19 — REGNUM На пост заместителя председателя правительства Узбекистана — министра инвестиций и внешней торговли одобрен Сардор Умурзаков, сообщает 10 марта издание «Газета.uz».
Кандидатуру одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики. Для вступления Умурзакова в должность указ о назначении должен подписать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Сардор Умурзаков родился в 1977 году. Окончил Ташкентский государственный экономический университет и британский Университет Рединга. Пост министра инвестиций и внешней торговли занимает с января 2019 года.