Анкара, , 15:15 — REGNUM Манипуляции в российских СМИ не должны наносить ущерб отношениям Турции и России. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турецкий лидер с сожалением отметил, что подобные примеры могут появиться в СМИ каждой страны.

«Но отношения Турции и России не могут стать жертвами таких манипуляций прессы», — подчеркнул Эрдоган, слова которого приводит телеканал TV 100.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал проявлением неуважения со стороны российских СМИ распространение кадров, на которых турецкий лидер ожидает перед закрытой дверью конференц-зала в Кремле.

По его словам. которые приводит агентство Anadolou, «российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения». Глава МИД назвал такую позицию в корне ошибочной и подчеркнул, что подчеркнул, что при наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие чёрной пропаганды.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись 5 марта в Москве. В ходе встречи было согласовано введение режима прекращения огня. он начал действовать с ночи 6 марта.