Сухум, , 15:24 — REGNUM Законопроект о присоединении Абхазии к Конвенции ООН против коррупции 10 марта поручил подготовить исполняющий обязанности президента, премьер-министр страны Валерий Бганба главе абхазского МИД Дауру Кове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии на официальном сайте.

По данным пресс-службы, глава республики отметил важность положений, прописанных в Конвенции ООН.

Подготовленный законопроект будет в ближайшее время внесен на рассмотрение парламента Абхазии.

Стоит отметить, что с 2 марта в Сухуме несколько человек объявили голодовку, требуя, чтобы власти страны приняли антикоррупционное законодательство в соответствии с Конвенцией ООН. Протестующие собрали несколько тысяч подписей в поддержку своих требований. Позже этого же потребовали ветераны Отечественной войны Абхазии.

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