Москва, , 15:10 — REGNUM Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, это следует из текста поправки.

«В случае принятия решения о сокращении срока полномочий Государственной Думы седьмого созыва… депутатам Государственной Думы не избранным депутатами Государственной Думы восьмого созыва предоставляются гарантии…», — говорится в документе.

Гарантии прописаны в законе о статусе депутата Госдумы.

Кроме того, «парашюты» предусмотрены и тем. Кто не будет избран в органы госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Им положены выплаты по 19 сентября 2021 года включительно.

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