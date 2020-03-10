Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет все необходимые шаги для защиты экономики от последствий, вызванных распространением коронавируса, об этом 10 марта сообщает Reuters.

«Мы будем рассматривать возможность снижения налогов на заработную плату, это станет существенным облегчением для большого количества людей», — подчеркнул Трамп в комментарии журналистам агентства.

Лидеры демократической партии США в Сенате и Палате представителей — Чак Шумер и Нэнси Пелоси в ответ на данное заявление президента отметили, что снижение налогов на зарплату должно коснуться только тех, кто пострадал от коронавируса.

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