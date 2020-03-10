Анкара, 10 марта 2020, 15:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину управление нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре силами Анкары и Москвы. Об этом 10 марта сообщает Reuters.
Также сообщается, что Эрдоган предложил российскому лидеру совместно при помощи сирийской нефти поднять экономику Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых было согласовано введение режима прекращения огня. Он начал действовать с ночи 6 марта.