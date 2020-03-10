Нур-Султан, 10 марта 2020, 15:03 — REGNUM Комитет национальной безопасности Казахстана инициировал разработку концепции государственной пограничной политики. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Аскара Мамина на депутатский запрос, сообщает 10 марта агентство «Казинформ».
По его словам, разработка концепции поддержана президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. При подготовке документа будет учитываться аналогичный российский опыт. Этот вопрос находится на контроле правительства, добавил Мамин.
Напомним, 7 марта президент России Владимир Путин поручил своей администрации усовершенствовать механизмы обеспечения безопасности в миграционной сфере.