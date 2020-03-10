Ташкент, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Объем двусторонней торговли Узбекистана с Азербайджаном вырос на 55,7 процента, говорилось на совещании с участием президента Мирзиёева и посвященного углублению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в инвестиционной, торговой и транспортно-логистической сферах. «В настоящее время число действующих в нашей стране предприятий с азербайджанским капиталом составляет 178», отмечалось на мероприятии. Отмечено, что в рамках налаживания промышленной кооперации с азербайджанскими партнерами прорабатываются проекты на сумму более 355 миллионов долларов. В частности, намечается организация сборки легковых автомобилей и автобусов. Развивается взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сообщается, что 16−17 марта состоится заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, Мирзиёевым даны поручения дополнительно проработать с Азербайджаном новые проекты в сферах аграрной промышленности, виноградарства и виноделия, ювелирной промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также образования.
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Товарооборот Узбекистана и Азербайджана в 2019 году вырос на 55,7%
Внешнюю политику страны условно можно разделить на несколько этапов. Первый — с момента обретения независимости в 1991 году до смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году. Новым этапом развития внешней политики принято считать период с 2016 года и по настоящее время, когда страну возглавил преемник Каримова Шавкат Мирзиёев.
При Исламе Каримове внешняя политика страны строилась на принципах неучастия в различных интеграционных и военно-политических объединениях, таких как ЕАЭС и ОДКБ (членство Узбекистана приостановлено с 2012 года). Однако, страна является членом ШОС и Тюркского совета.
При Мирзиёеве Узбекистану снова предложили членство в ЕАЭС и ОДКБ. Ташкент пока молчит и работает над собственным объединением, которое в настоящий момент имеет ограниченный круг интересов — транспортную связанность стран Туркестана, упрощение перемещений между странами региона (проект виза «Шелкового пути») и создание ЗСТ между странами-соседями.
В рамках Туркестана Узбекистан ведет борьбу с Казахстаном за звание регионального лидера.
При Исламе Каримове внешняя политика страны строилась на принципах неучастия в различных интеграционных и военно-политических объединениях, таких как ЕАЭС и ОДКБ (членство Узбекистана приостановлено с 2012 года). Однако, страна является членом ШОС и Тюркского совета.
При Мирзиёеве Узбекистану снова предложили членство в ЕАЭС и ОДКБ. Ташкент пока молчит и работает над собственным объединением, которое в настоящий момент имеет ограниченный круг интересов — транспортную связанность стран Туркестана, упрощение перемещений между странами региона (проект виза «Шелкового пути») и создание ЗСТ между странами-соседями.
В рамках Туркестана Узбекистан ведет борьбу с Казахстаном за звание регионального лидера.