Ташкент, 10 марта 2020, 15:02 — REGNUM Объем двусторонней торговли Узбекистана с Азербайджаном вырос на 55,7 процента, говорилось на совещании с участием президента Мирзиёева и посвященного углублению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в инвестиционной, торговой и транспортно-логистической сферах. «В настоящее время число действующих в нашей стране предприятий с азербайджанским капиталом составляет 178», отмечалось на мероприятии. Отмечено, что в рамках налаживания промышленной кооперации с азербайджанскими партнерами прорабатываются проекты на сумму более 355 миллионов долларов. В частности, намечается организация сборки легковых автомобилей и автобусов. Развивается взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере. Сообщается, что 16−17 марта состоится заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, Мирзиёевым даны поручения дополнительно проработать с Азербайджаном новые проекты в сферах аграрной промышленности, виноградарства и виноделия, ювелирной промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также образования.