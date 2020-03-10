Ташкент, , 15:00 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому упраздняется АО «Узпахтасаноат» (Узхлопкопром), передает корреспондент ИА REGNUM.

«Согласиться с предложениями Министерства экономики и промышленности, Агентства по управлению государственными активами, Министерства сельского хозяйства, Антимонопольного комитета, Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан об упразднении АО «Узпахтасаноат», говорится в документе.

Правительству страны поручено в месячный срок утвердить «дорожную карту» по упразднению АО «Узпахтасаноат».

"Принять к сведению, что по импорту хлопкового волокна на территорию Республики Узбекистан ограничения не установлены», говорится в документе.

Данным постановлением, начиная с урожая 2020 года, также регламентируется отмена государственного заказа на производство хлопка-сырца.