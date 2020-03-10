Сеул, , 15:10 — REGNUM 10 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился решить по дипломатическим каналам вопрос посещения южнокорейскими бизнесменами стран, которые ограничили въезд на территорию страны граждан Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, речь идет о бизнесменах, которые имеют документы, подтверждающие отрицательные результаты анализов на наличие коронавируса.

По данным МИД Южной Кореи, в настоящее время ведутся переговоры с представителями более 20 стран, включая Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию, Турцию, Кувейт, Катар и Узбекистан.

Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов представитель администрации президента уклонился от ответа на вопрос о том, будут ли проводиться подобные консультации с Японией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее сто двадцать четыре страны ограничили въезд иностранцев, прибывающих из Южной Кореи.

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