Анкара, , 15:02 — REGNUM Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам во время авиаперелёта в Турцию, фрагменты беседы приводит 10 марта телеканал CNN Turk.

По словам Эрдогана, вооружённые силы Турции уничтожили восемь «Панцирей» в провинции Идлиб с помощью беспилотных аппаратов. Он подчеркнул, что речь идёт об «очень дорогих и важных» системах ПВО, которые развёрнуты ещё и на территории Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия вооружена российскими самоходными зенитно-ракетными пушечными установками (ЗРПК) «Панцирь».

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