Бишкек, , 14:53 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев после нападения неизвестных на участниц митинга феминисток, приуроченного к Международному женскому дню, призвал граждан не допускать конфликтов во время мирных митингов и иных акций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Наш народ проявлял особое уважение женщинам и сохранил традиционные ценности. Роль женщин в жизни семьи и общества всегда была особой. Эти ценности мы должны сохранять и уважать и сегодня», — подчеркнул он.

Высокопоставленный чиновник поручил министерству внутренних дел обеспечить порядок во время проведения митингов и других мирных акций.

«Правоохранительные органы должны принять исчерпывающие меры, чтобы защитить мирных граждан от кого бы то ни было и не допускать конфликтов. А организаторы акций должны осознавать ответственность перед их участниками и делать все, чтобы не допускать провокаций», — подытожил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что 8 марта 2020 года активисты «Bishkek Feminist Initiatives» организовали в центре столицы Киргизии несанкционированный митинг, приуроченный к Международному женскому дню.

На них напала группа мужчин в масках, попытавшихся сорвать эту акцию. Прибывшие на место конфликта милиционеры задержали около 50 участниц марша феминисток, доставив их в управление внутренних дел.

Нападение и последующий разгон мирной акции привели к крупному скандалу — общественность осудила действия правоохранителей и отсутствие реакции на произошедшее со стороны властей.

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