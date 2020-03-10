Москва, , 14:48 — REGNUM Процесс расследования дела о крушении на востоке Украины в 2014 году малайзиского Boeing, который выполнял рейс MH17, крайне политизирован и без участия России не может быть объективным. Об этом сегодня, 10 марта, на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Вена заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя начавшийся 9 марта в Нидерландах судебный процесс.

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Он напомнил, что Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

«Те судебные процедуры, которые запущены, — это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию», — подчеркнул Лукашевич, указав на заангажированность участников этого расследования.

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По его словам, без России «оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы».Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Ранее в администрации президента РФ не стали делать прогнозов на счёт исхода рассмотрения этого дела. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле намерены тщательно проанализировать выводы судебной инстанции. Он также подчеркнул, что Москва всегда подвергала сомнению объективность работы следственной группы, поскольку российская стороны была лишена возможности участвовать в ней.

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