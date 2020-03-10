Анкара, , 14:51 — REGNUM США смягчили позицию относительно поставок Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot, попросив гарантию того, что российские системы С-400 не будут введены в эксплуатацию. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам во время перелёта из Бельгии в Турцию, фрагменты беседы приводит 10 марта телеканал CNN Turk.

Эрдоган напомнил, что ранее предложил купить у США комплексы Patriot, если Вашингтон готов предоставить их Анкаре. Теперь США смягчили свою позицию по российским ракетным системам, добавил он.

«Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введём в эксплуатацию С-400», — сказал турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган запросил у США комплексы Patriot, чтобы разместить их у южной границы Турции. Ранее американские власти требовали, чтобы Анкара отказалась от закупок российских комплексов С-400, предлагая взамен свои системы Patriot. Турция должна приступить к эксплуатации С-400 в апреле 2020 года.

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