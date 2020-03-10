Могадишо, , 15:05 — REGNUM Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, известный по прозвищу «Фармаджо», провел переговоры с министром внутренних дел Кении Фредом Матианги и другими официальными лицами восточноафриканской страны с целью разрешения дипломатической напряженности. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, делегация посетила столицу Сомали, Могадишо, в воскресенье, 8 марта, по просьбе президента Кении Ухуру Кеньятты.

Встреча состоялась всего через два дня после того, как президенты двух стран провели телефонные переговоры и договорились сотрудничать в интересах повышения безопасности на границе, а также для укрепления торговых и дипломатических отношений.

Напомним, что на границе, около кенийского населенного пункта Мандера, возникла напряженность после того, как на кенийской земле прошло столкновение сомалийских вооруженных сил с войсками из полуавтономного сомалийского региона Джубаленд.

Со своей стороны, президент Кеньятта назвал это «вопиющим нарушением» со стороны Сомали.

По словам репортеров, столкновения произошли после того, как власти Сомали обвинили Кению во вмешательстве в внутренние дела страны и призвали прекратить «трансграничные вторжения». В ответ на это в МИД Кении заявили, что обвинения были «необоснованными и недействительными».

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