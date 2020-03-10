Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Эта очень плохая власть обязательно проиграет предстоящие парламентские выборы, и о ней никакой речи быть не может, заявил один из лидеров «Европейской Грузии», бывший соратник и бывший член правительства экс-президента Михаила Саакашвили, Гига Бокерия.

Это заявление он сделал в эфире телеканала «Палитраньюс», комментируя соглашение оппозиции с правящей партией по вопросам реформирования избирательной системы.

По мнению Бокерия, в случае задействования новой модели, когда в парламент пройдут 120 депутатов по пропорциональным спискам и лишь 30 депутатов по мажоритарным округам, успех оппозиции предрешен.

«Если новая система будет задействована, то ни одна политическая сила («Мечту» я в данном случае даже не рассматриваю, она при любой системе проиграла бы и потеряла бы власть) не будет иметь диспропорционально большую долю (в будущем парламенте)», — заявил Бокерия.

Новую пропорцию депутатов в законодательном органе он назвал «разумным компромиссом», но отметил, что такая система — это вовсе не то, что требовало общество, и не то, что пообещал народу олигарх и председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

«В результате новой системы будет невозможно появление тех угроз, которые имели место при этом очень плохом правительстве, но и при том правительстве, членом которого был я, или в будущем во время нового, очень хорошего правительства», — безапелляционно заявил Бокерия.

Напомним, что 8 марта на встрече в резиденции посла США в Грузии правящая партия и лидеры оппозиции подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому выборы в парламент 2020 года пройдут с 1% барьером, при соотношении пропорциональных и мажоритарных мандатов 120/30 и при условии, что партия, которая не наберет 40% голосов, не сможет сформировать однопартийное правительство.

Бокерия и другие лидеры оппозиции продолжают настаивать на освобождении так называемых политзаключенных, каковыми считают своего соратника, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и некоторых других активистов оппозиции, которые были задержаны по различным уголовным делам. В тексте соглашения конкретные имена и фамилии не указаны, слово «политзаключенный» также не упоминается, но говорится, что стороны не будут использовать правосудие для политических целей и не будут оказывать на правосудие политическое влияние.