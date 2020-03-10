Москва, , 14:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Госдумы в связи с поправками в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуму поступила поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году. С предложением выступил депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию.

По словам Володина, приезд главы государства ожидается после 15:00 мск.