Москва, , 14:31 — REGNUM Поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году поступила в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Государственная Дума седьмого созыва в связи с принятием поправки к Конституции Российской Федерации… вправе двумя третями голосов от общего числа депутатов Государственной Думы принять решение о сокращении срока полномочий Государственной Думы данного созыва. В этом случае президент РФ вправе назначить новые выборы Государственной Думы», — говорится в документе.

Предлагается прописать, что Госдума VIII созыва собирается на первое заседание не позднее чем на 30 день после избрания.

В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.