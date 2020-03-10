10 марта 2020 | Время чтения 10 мин

Дело чести граждан России, вникнув в общую ситуацию и преодолев мелочные обиды и претензии к Кремлю, выступить в поддержку стратегической инициативы главы государства на всенародном голосовании. Если конституционный процесс остановит какой-либо политический коронавирус, то вряд ли будет кому по силам в России справиться с нарастанием других кризисных явлений во всех сферах жизнедеятельности.

Фёдор Пашин, , 17:03 — REGNUM ИА REGNUMпредставляет своим читателям вторую часть интервью с экспертом Фонда содействия общественной дипломатии Федором Пашиным. Первая часть здесь.

Конституция России Kremlin.ru

ИА REGNUM: Какие насущные проблемы сегодняшнего дня остались за скобками конституционного процесса, но сохраняют свою актуальность в условиях международной турбулентности?

— Как считают эксперты, недостаточное внимание уделено формулированию конституционных оснований восстановления и укрепления основных инструментов обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, управления институтами государства и общества (организационно-концептуальные, информационно-культурные, финансово-экономические, силовые, политико-правовые, дипломатические).

Между тем в настоящее время можно говорить о восстановлении полного суверенитета лишь над силовыми структурами и в значительной мере над дипломатическими механизмами влияния, другие институты нуждаются в дальнейшем укреплении, а некоторые и, в частности финансово-экономические и информационно-культурные — в освобождении от внешней зависимости.

Про финансово-экономическую зависимость многое уже сказано. Хочется надеяться, что демонтаж либеральной части правительства — это только первый шаг на пути избавления страны от финансово-экономических удавок, в свое время навязанных извне мировой финансово-экономической «закулисой» через своих ставленников во власти.

На очереди установление контроля над банковской системой и, прежде всего, ЦБ, в интересах государства — реформа кредитно-денежной и налоговой политики, создание благоприятного делового климата в стране, продвижение интересов национального бизнеса внутри страны и на международной арене и так далее.

ИА REGNUM: Об информационно-культурной зависимости. Какие признаки зависимости требуют повышенного внимания и чем они опасны?

— Сегодня восстановить утраченный информационно-культурный суверенитет в стране наиболее важно. До настоящего времени до 70% информационно-культурного пространства страны формируется посредством продвижения подрывной, нередко фейковой, информации, навязывания ценностей чуждой массовой культуры, идеалов прогрессизма и трансгуманизма.

И если культурная экспансия — литература, кино, музыка, искусство, шоу, сектантство, реклама и прочее извне с опорой на «агентуру влияния» осуществляется исподволь с расчетом на среднесрочный и долгосрочный эффект, то информационная война на просторах медиа и в сети Интернет может существенно влиять на умы и души людей в краткосрочном плане.

На примере нагнетания панических настроений в связи с эпидемией коронавируса, даже еще не пандемии, так как нет соответствующего решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), можно видеть насколько эффективны информационные инструменты влияния на власти и общество.

Информационные манипуляции с их помощью на деструктивном фоне продвижения идеалов и ценностей массовой культуры способны провоцировать массовые антиправительственные выступления и протесты.

Перед телевизором Цитата из к/ф «Видеодром». Реж. Дэвид кроненберг. 1983. Канада

Как свидетельствует отечественная история и негативные примеры упадка других стран и, в частности, Украины, под целевыми ударами прямой наводкой враждебной пропаганды и подрывной культурной экспансии устоять непросто.

ИА REGNUM: Как бороться с такими влияниями на уровне изменений в основной закон?

— В данном контексте в Конституции важно не только подчеркнуть роль русского языка и лингвокультуры в консолидации общества, возрождении традиционных ценностей и идеалов, но и прописать конституционные основания сохранения и развития народных устоев, призванных обеспечить выживание российской цивилизации в эпоху глобальных вызовов и угроз. И начать надо с оздоровления информационной и культурной обстановки в стране.

Граждане, имея право на доступ к информации, имеют не меньшие права на получение безопасной и достоверной информации. Консолидация медиаресурсов под контролем общества предполагает смену подрывной и разрушительной направленности медиа.

Вместо массовой культуры получения наслаждений, деградации и саморазрушения должна прийти атмосфера одухотворения, морали и нравственности, самовоспитания.

Одновременно необходимо уделить особое внимание подготовке и развитию информационных и культурных кадров, роль которых трудно переоценить в современном обществе. Без решения этой чрезвычайно насущной задачи на конституционном уровне и на практике невозможно даже приступить к успешной реализации программ государственного и общественного обустройства.

ИА REGNUM: Конституционные изменения не затрагивают проблем государственно-территориального устройства страны. С чем это связано, разве этот вопрос не нуждается в современном конституционном обрамлении?

Нынешнее национально-территориальное устройство страны, когда есть титульные и не титульные народы, диаспоры у одних и никакой государственности у других, — это тема особого отдельного разговора. В современной России проживает около 200 национальностей и существует порядка 300 национальных языков.

В РФ из 85 субъектов федерации 22 республики — это около 17% населения страны, но почти 30% территории. По Конституции, все остальные народы, в том числе русский суперэтнос (около 80% населения РФ), входят в число многонационального народа страны.

Российская Федерация Иван Шилов © ИА REGNUM

Налицо вопиющая несправедливость в государстве и обществе, которая ставит титульные народности и диаспоры в более выгодное положение, дает неоспоримые конкурентные преимущества и статусные возможности перед другими народами и народностями России.

Предложения включить в Конституцию упоминание о русской нации, как стерженеобразующем народе государства, не решают самой острой проблемы РФ. Неслучайно российский президент, критикуя коммунистические власти, в том числе Владимира Ильича Ленина, не раз обращал внимание на особую опасность деления страны по национальному признаку.

Как известно, «мина замедленного действия» в свое время взорвала изнутри СССР и чуть не разрушила Россию, в прошлом Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (РСФСР), в рамках которой русский народ также был лишен государственности.

Данная проблема во многом табуируется, она обойдена стороной даже в нынешнем конституционном процессе, но от этого она не стала менее животрепещущей и значимой, требующей своего разрешения. В противном случае Россия, как многонациональное государство, не имеет долгосрочных перспектив.

Внешние враждебные силы хорошо понимают национально-территориальную уязвимость России и поэтому в своей подрывной деятельности бьют в эту точку. На запас они оставляют возможность разыграть «русскую карту», чтобы развалить РФ.

ИА REGNUM: Какое решение может быть в этой ситуации?

— Существует три основных варианта государственно-территориального устройства России, два из которых были использованы в отечественной истории. Это нынешнее национально-территориальное устройство страны, заимствованное от СССР и, частично, Российской империи, в рамках которой, в частности, автономно существовали Польша, Финляндия и другие.

Согласно большевистской стратегии, построение коммунизма в отдельно взятой стране должно осуществляться за счет, на плечах и в ущерб русско-славянского народа, но с учетом особенностей других национальных территорий. При этом идеологи и практики, в частности Зиновьев и Бухарин, призывали: «головку русского национализма (шовинизма)» «подсекать» или «прижигать калёным железом».

Однако такого рода политика была изначально обречена, в том числе по этой причине распался СССР. Отчужденный от власти «русско-славянский цемент», когда численность однородного большинства упала ниже критической отметки, просто осыпался, и искусственная псевдокоммунистическая конструкция рухнула.

С метафизической точки зрения, многонациональные и поликонфессиональные государства имеют долгосрочные перспективы, если однородное демографическое большинство составляет не менее 2/3 (66,666%) населения страны.

Сегодняшняя модель национально-государственного устройства также не имеет долгосрочных перспектив и может просуществовать даже меньше, чем история отпустила Союзу Советских Социалистических Республик.

В настоящее время русско-славянский суперэтнос стремительно сокращается в количественном плане, еще быстрее идет ухудшение его качества, деградация социокультурной идентичности, отчуждение от власти, утрата конкурентных и других способностей к возрождению, стремления отстаивать интересы государства и многонационального сообщества, нести ответственность за судьбу страны, как в прежние времена.

Фактически от некогда мощного «глубинного народа», способного только одним своим былым состоянием, присутствием разворачивать вспять политику властей, даже иноземных, в сторону национальных интересов, остается только русский язык. Он, как свидетельствует мировая практика (США, страны Латинской Америки и др.), может функционировать отдельно от своего автохтонного носителя.

Если не изменить ситуацию к лучшему, Россию и ее народы могут ждать вполне предсказуемые последствия — дестабилизация, конфликты, войны и потрясения, насильственная ассимиляция, исчезновение и забвение.

Еще один вариант национально-государственного устройства предполагает создание в составе Российской Федерации русско-славянской государственности в границах компактного проживания и, прежде всего, в русских территориях.

По оценкам экспертов, при наличии целенаправленной государственной поддержки, аналогичной той, что имеет место в отношении титульных народов в республиках, государственность Руси быстро окрепнет, начнется социокультурное возрождение суперэтноса, будет преодолен демографический кризис, возрастет конкурентоспособность «глубинного народа».

Уже в среднесрочном плане представители суперэтноса начнут доминировать практически во всех других национальных образованиях, заметно усилится его влияние на развитие государства и общества на федеральном уровне, появятся предпосылки трансформации страны в унитарное государство.

Однако этим планам вряд ли суждено осуществиться, так как именно этот сценарий неприемлем ни для титульных и других малых народов и народностей России, которые не без оснований опасаются ассимиляции и исчезновения, ни многочисленной армии русскоязычных космополитов, пользующихся поддержкой внешних сил, ни правителей соседних и других стран, и без того боящихся усиления мощного соседа.

Нет сомнения в том, что враждебные силы не преминут воспользоваться моментом появления Руси, чтобы дестабилизировать Россию, спровоцировать межнациональную войну всех против всех, разрушить государство и взять под контроль одну седьмую часть суши.

Третий вариант национально-государственного устройства России предполагает преодоление титульными и другими народами, в том числе русскими, национального эгоизма, отказ от привилегий и преференций за счет других в интересах возрождения справедливого общенародного государства с равными возможностями для всех граждан страны.

В истории России имели место периоды унитарного обустройства страны. Национально-религиозная самобытность россиян должна быть ограничена рамками своего социокультурного развития исключительно за счет самого народонаселения, а не государственной поддержки, как это имеет место сейчас.

Российское государство может и должно возрождать и поощрять только те традиционные устои и обычаи, идеалы и ценности, которые не вызывают межнациональной и религиозной напряженности, призваны обеспечивать консолидацию общества. С учетом того, что многие нынешние национально-религиозные обычаи берут свои истоки из общего языческого наследия, социокультурное развитие будет носить естественный и гармоничный характер.

Реализация данного проекта предполагает смену столицы страны, в которой сегодня преобладают и доминируют в государственных и общественных институтах космополитичные силы, не заинтересованные в укреплении государственности, объединении и консолидации народов страны.

По оценкам экспертов, Москва сегодня превратилась в главный источник бед и зол России, с точки зрения как российской провинции, так и населения стран бывшего СССР. Новая столица, по примеру других государств, может быть обустроена в одном из стратегически важных регионов страны. И здесь не надо бояться финансовых и других затрат, в нынешнем состоянии Москва дороже обходится России.

ИА REGNUM: Можно ли говорить о том, что ситуация с коронавирусом как-то влияет на конституционный процесс в России?

— Существует немало самых противоречивых причин и версий возникновения и распространения коронавируса, разговор на эту тему требует отдельного компетентного разговора.

Но нет сомнения в том, что история с коронавирусом, наряду с другими природно-климатическими, техногенными и социально-политическими катаклизмами, органично вписывается в общую ситуацию с нарастанием кризисных явлений в мире, вступлением земной цивилизации в угрожаемый период своего развития.

На этом фоне влиятельные заинтересованные силы и, прежде всего, представители «мировой закулисы», акционеры «глубинного государства» (deep state) намерены достичь своих глобальных целей и, в частности, сократить народонаселение планеты, разрушить национальные государства и стереть национальные границы, взять под контроль стратегические территории Земли, переформатировать геополитическую картину мира в своих интересах.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

В преддверии ожидаемых геологических и других катаклизмов одна седьмая часть суши — это самая богатая и устойчивая перед природными вызовами территория. По этой причине народы, населяющие Россию, занесены в число лишнего народонаселения планеты, наряду со многими другими, подлежащими истреблению. Поэтому любой удобный предлог и ситуация с коронавирусом в том числе используется против России и других стран, взявших курс на суверенное развитие.

По мнению экспертов, российский президент изначально располагал информацией о ситуации с коронавирусом в КНР и планах ее использования в подрывных целях не только против России, но и в других замыслах дестабилизировать страну с опорой на «агентуру влияния».

Поэтому он и пошел на упреждение очередного подрывного антироссийского сценария, скоординированного по целям и задачам, месту и времени, формам и методам, каналам и содержанию.

Дальновидная затея с конституционными изменениями — это один из элементов его общей стратегии по срыву враждебных замыслов геополитических оппонентов, удержанию и сохранению стабильности в обществе, нейтрализации внутренних подрывных элементов, созданию предпосылок обеспечения преемственности власти, укреплению государственности.