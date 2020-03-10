Барнаул, , 14:22 — REGNUM Судя по тому, что о досрочных парламентских выборах заговорили знаковые представители парламента, решение об этом уже принято, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Роспуск Госдумы укладывается в логику перезагрузки основных государственных институтов, которая началась с января текущего года. И явно будет активизирована после принятия масштабных поправок в Конституцию.

С юридической точки зрения все логично: новые полномочия выборного органа предполагают его переизбрание. Впрочем, истинные причины этого решения лежат в другой плоскости — тактической. Очевидно, что досрочный роспуск в данной ситуации выгоден правящей партии. Оппозиции будет сложней подготовиться к избирательной кампании: подобрать кандидатов, найти необходимые финансовые ресурсы, организовать агитацию. Власти же с её возможностями все это делать гораздо проще.

Есть и ещё один фактор, который необходимо учитывать. С 1 июля 2020 года начнутся реальные выплаты жителям страны в рамках «демографического пакета» мер материальной поддержки семей с детьми. Речь идет о маткапитале на первого ребенка, детских пособиях до 7 лет, льготах по погашению ипотеки и так далее. С 1 сентября учащиеся начальной школы начнут бесплатно получать горячее питание. Все это позволит немного повысить уровень жизни и создать благоприятный фон для партии власти в выборной кампании».

Напомним, ранее досрочные выборы в нижнюю палату парламента предложил провести депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия»). Инициатива прозвучала в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию.

Читайте также: Жириновский предложил досрочные выборы президента