Анкара, , 14:22 — REGNUM С 15 марта Турция и Россия начнут совместное патрулирование по трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Как сообщил 10 марта на встрече с редакторами Anadolu министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, турецкие военные будут патрулировать территорию к северу от магистрали, а российские — к югу от неё.

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Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в Анкару пребыла делегация из РФ. С ней турецкие коллеги намерены обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М-4.

«Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным», — приводит ТАСС слова главы МИД Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых было согласовано введение режима прекращения огня. он начал действовать с ночи 6 марта.

Как прокомментировал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), это станет отправной точкой для перевода конфликта в русло переговорного процесса и поможет предотвратить гуманитарную катастрофу. Также он добавил, что совместное патрулирование определённой в протоколе сирийской территории военными России и Турции станет залогом стабильности в регионе и сохранения режима прекращения боевых действий.

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