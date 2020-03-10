Москва, , 14:21 — REGNUM Госдума отклонила поправку в Конституцию, возвращающую дореформенный срок выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предлагают закрепить в Конституции возраст выхода на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60 лет.

Также предлагается закрепить, что «коэффициент замещения страховой пенсией по старости не может составлять менее 50% утраченного заработка при нормативном страховом стаже и средней заработной плате.

Еще одно предложение касается размера пенсии.

«Размер страховой пенсии по старости не может быть меньше как двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, так и двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации», — предлагали они.

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