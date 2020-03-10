Москва, , 14:20 — REGNUM Госдума отклонила поправку в Конституцию о бесплатном гектаре для граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложили закрепить в Основном законе страны гарантию на бесплатный гектар.

«В Российской Федерации гарантируется безвозмездное предоставление каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее одного гектара для строительства дома и ведения личного хозяйства», — говорится в поправке.

Парламентарии от фракции считают, что участок должен выдаваться не только на Дальнем Востоке.

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