Ростов-на-Дону, , 14:22 — REGNUM От падения рубля пострадают простые граждане России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя резкое снижение котировок нефти и курса рубля.

«Весь рынок — бытовая техника, строительные материалы и прочее — покупается за доллары. На этом зарабатывают те, у кого есть валюта. Пострадают простые граждане, у которых рубли в кармане, которые живут на зарплату. Многие граждане России живут в кредит, при этом банки могут пересмотреть свою кредитную политику. Сегодня кризис мы не ощутим, а завтра все ценники пересмотрят в сторону увеличения. Политические действия не помогут исправить ситуацию. Зарплата вряд ли будет проиндексирована с учётом инфляции, поэтому пострадает простой народ», — считает народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что на фоне падения мировых цен на нефть российский рубль резко ослабел по отношению к доллару США и евро.