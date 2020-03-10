Брюссель, , 14:14 — REGNUM Спикер Европарламента Давид Сассоли во вторник, 10 марта, заявил о добровольном уходе на 14-дневный карантин.

Ранее Сассоли находился с визитом в Италии. Карантин главы Европарламента должен предотвратить распространение коронавируса среди евробюрократов. Сассоли заявил, что в течение этого времени продолжит работать, находясь в своей брюссельской квартире.

По данным властей Италии на вечер 9 марта, жертвами коронавируса стали 463 человека (за сутки показатель вырос на 97). Заболевших — 7985 (почти на 1600 больше, чем днём ранее). Выздоровели 724 человека.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.