Вильнюс, , 14:10 — REGNUM Новым лидером парламентской оппозиции в Сейме Литвы с сегодняшнего дня, 10 марта, стал председатель партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно уставу он также должен войти в правление парламента.

В Литве парламентские оппозиционные фракции договорились о смене формального лидера оппозиции по принципе ротации. До Ландсбергиса эту должность занимала лидер либералов Виктория Чмилите-Ниельсен, а после неё социал-демократ Юлюс Сабатаускас.

Ландсбергис будет оставаться лидером оппозиции до парламентских выборов осенью 2020 года.