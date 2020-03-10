Барнаул, , 14:06 — REGNUM Возможность досрочных выборов в Госдуму РФ корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

« Думаю, что начатая Владимиром Путиным «спецоперация» изначально предполагала такой вариант: отставка Правительства РФ и почетное «трудоустройство» Дмитрия Медведева. Одновременно скоропалительное обсуждение поправок в Конституцию с сомнительной правовой процедурой. И далее все политтехнологи сошлись на необходимости досрочных выборов Госдумы. Не случайно «Единая Россия» срочно стартовала.

Мой давнишний друг Алексей Сарычев ( бывший заместитель начальника отдела юстиции Алтайского крайисполкома Алексей Сарычев, — прим. ИА REGNUM ) на второй день после послания Владимира Путина порадовал меня, что посетил наших алтайских депутатов и поздравил их с досрочными выборами. Но рядовые депутаты еще надеялись, что их «пронесет», и они отрицали. Но каток спецоперации неумолим…». Константин Емешин бывший заместитель начальника отдела юстиции Алтайского крайисполкома Алексей Сарычев, — прим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение о проведении досрочных выборов российского парламента озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а поддержал в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия»).

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