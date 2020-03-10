Вашингтон, , 14:04 — REGNUM ВМС США пришли к необходимости сокращения флота своих атомных авианосцев. Масштаб сокращения значительный — на 60%. Основная причина данных мер заключается в увеличении количества российских и китайских систем оружия, способных уничтожить американские авианосцы. Об этом пишет издание Military Watch.

Кроме того, имеет большое значение вопрос стоимости новейших атомных авианосцев класса Gerald R. Ford. Они имеют сопоставимые размеры с авианосцами классаNimitz и сопоставимый боевой потенциал. Однако стоят почти в три раза дороже: 15 миллиардов долларов вместо 5,5 миллиардов. Поэтому обдумывается решение о сокращении заказа на авианосцы класса Gerald R. Ford до четырёх единиц.

С точки зрения высокой уязвимости американских авианосцев ВМС США оценили китайский ракетный потенциал в виде баллистических ракет DF-21D и DF-26, способных утопить любой современный корабль прямым попаданием. Что касается России, то здесь большая угроза исходит от гиперзвуковой ракеты «Кинжал» воздушного базирования, а также от постановки в ближайшем будущем на вооружение гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США.

В качестве замены устаревающих авианосцев класса Nimitz американские военные собираются использовать универсальные десантные корабли класса Wasp и America. Они имеют водоизмещение около 40 тысяч тонн, т. е. в два с половиной раза меньше. Кроме вертолётов, она несут на борту до 20 истребителей пятого поколения F-35B. Версия F-35B имеет укороченный взлёт и вертикальную посадку, а также возможность вертикального взлёта.

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