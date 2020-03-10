10 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Хочется верить, что нынешний глава государства российского озабочен не столько своим политическим и физическим будущим после 2024 года, сколько дальнейшей судьбой уникальной российской цивилизации, которая способна помочь миру преодолеть очередной кризисный этап своей земной эволюции.

Фёдор Пашин, , 14:47 — REGNUM Конституционный процесс в России, проходящий на фоне нарастания глобальных вызовов и угроз, выходит на финишную прямую. Скорее всего, всенародный плебисцит состоится уже 22 апреля 2020 года.

Конституция РФ Иван Лазебный © ИА Красная Весна

О возможностях, которые несут в себе конституционные изменения для государства и общества, вопросах, так и не нашедших должного отражения в многочисленных поправках в Основной закон страны, и коронавирусной обстановке в мире в интервью ИА REGNUM рассуждает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

ИА REGNUM: Насколько своевременным для страны является нынешний запуск конституционного процесса?

— Внесение концептуальных изменений в Конституцию России рано или поздно надо было делать. Она не имеет должной легитимности, так как стала прямым следствием непримиримого гражданского противостояния и расстрела парламента страны в 1993 году, сильно устарела морально, изжила себя в идейно-политическом плане. Конституция 93 года — это во многом продукт внешних заимствований, не отвечающий отечественной исторической политико-правовой традиции.

Будучи Основным законом государства либерального толка как по сути, так и содержанию, она сегодня никак не соответствует нынешнему социально-политическому раскладу, обстановке в стране и мире. Как известно, абсолютное большинство населения страны давно уже не разделяет либеральные ценности, прозападные идеи трансгуманизма и прогрессизма, массовой культуры и так далее, навязанные извне после распада СССР.

Конституция РФ Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Более того, нынешняя Конституция не отражает историко-политической преемственности в развитии Российского государства и общества, фактически ограничивая отсчет государственности с 1991 года. Наконец, нынешняя Конституция не обеспечивает устойчивости государственности, преемственности власти, не содержит ориентиров государственного и общественного развития.

ИА REGNUM: Конституция 1993 года провозгласила деидеологизацию государства и общества, можно ли сегодня говорить о том, что Конституция страны — это идеологический документ?

— Безусловно, Основной закон страны не может быть вне идеологических рамок и установок, стратегем и идеологем. Несмотря на то, что Конституция 1993 года провозглашала неприемлемость доминирования какой-либо идеологии в обществе, в ней явно и подспудно присутствовали либеральные приоритеты прозападной ориентации, многие из которых до сих пор реализуются на практике.

По оценкам экспертов, нынешний конституционный процесс неизбежно приведет к серьезным идейно-политическим трансформациям в Основном законе, хочется надеяться, в интересах государства и общества. Именно по этой причине конституционный процесс вызывает ожесточенное противодействие внутри страны со стороны представителей мирового «глубинного государства» в России — правящей либеральной оппозиции и их сторонников в обществе, неприятие западных кругов.

ИА REGNUM: Если Конституция РФ — идеологический документ, то в чем состоит национальная идея страны в XXI веке?

— В идеологическом плане обустройство государства исходит, как правило, из двух историко-политических предпосылок. Либо страна суверенна и проводит независимую политику, тогда народ формирует власть снизу вверх и доверяет ей обеспечение национальной безопасности, отстаивание суверенитета и территориальной целостности, устойчивое и поступательное развитие государства и общества, защиту прав и свобод граждан.

В другом случае, когда государство, в силу самых различных обстоятельств, оказывается под внешним управлением, — колониальная идеологическая парадигма призвана обеспечить интересы иноземных сил и их ставленников в стране.

В своей истории Россия не раз становилась заложницей внешнего управления, ей всякий раз приходилось преодолевать чужеродное засилье в государстве и обществе, возрождать страну, исходя из собственных национальных интересов.

Так, было и во времена христианизации страны, тюрко-монгольского нашествия, романовского правления, времен насаждения коммунизма в отдельно взятой стране. В свое время, преодолев христианизацию, Россия стала православной страной.

«Пережевав» коммунистическое лихолетье, Советский Союз немало продвинулся на пути построения советского общества в интересах большинства граждан. Избавление СССР от пут западного влияния, привело к Холодной войне, в результате которой страна вновь утратила суверенитет.

Однако в настоящее время Россия, под руководством президента с двадцатилетним стажем управления страной, а в отечественной истории многолетнее правление всегда шло на пользу государства и народа, постепенно начинает преодолевать внешнюю зависимость, освобождаться от чуждого либерализма, возрождать основы традиционной государственности в интересах народа.

В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз в XXI веке национальная идея, как, впрочем, и в другие времена вражеских нашествий, лихолетий и напастей, остается предельно простой — это спасение, самосохранение и выживание уникальной российской цивилизации, обеспечение суверенитета и территориальной целостности, устойчивого и поступательного развития, поддержание должного авторитета на международной арене.

Здание Совета Федерации РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эта простая и понятная идея может и должна быть развита в новой редакции Конституции, реализована в политико-правовой, финансово-экономической, информационно-культурной и других сферах обустройства государства и общества.

Смена идеологических приоритетов предполагает изменение названия государственных органов. Это касается не только должности президента страны, которая может звучать как глава государства, но и других государственных и общественных институтов власти и их руководителей. «Как корабль назовешь, так он и поплывет», гласит известное изречение.

ИА REGNUM: Какие риски несет в себе нынешний конституционный процесс?

— Прежде всего, надо сказать, что латать-перелатать морально устаревшую конституцию — дело неблагодарное и во многом ущербное, так как в ней неизбежно останутся родовые пятна чужеродного либерализма.

Кроме того, над конституционным процессом сильно довлеет актуальность и необходимость формулирования конституционных оснований обеспечения преемственности госразвития и, в частности, решения чрезвычайной задачи транзита президентской власти в 2024 году.

Как известно, нынешнее последовательное преодоление внешней зависимости и укрепление государственности, в том числе правопорядка, безопасности и обороноспособности, обеспечение стабильности и относительного развития общества во многом связано с успешной деятельностью нынешнего главы государства. Хотя в обществе существует немало нареканий в его адрес, страна последовательно продвигается по пути укрепления государства, призванного обеспечить процветание народа.

Альтернатива ослаблению государственной власти в Российской Федерации — это дестабилизация обстановки, падение уровня жизни, обострение социальных, национальных и религиозных противоречий, подрыв стабильности, деградация государства и общества и распад по примеру СССР со всеми вытекающими последствиями.

Нынешняя украинская реальность покажется «цветочками», имея в виду огромные пространства одной седьмой части суши, многонациональный и поликонфессиональный характер российской цивилизации, наличие ядерного оружия и прочее.

Хочется верить, что нынешний глава государства просчитывает все риски, связанные с внесением многих концептуальных изменений в Основной закон РФ. Некоторые из них не могут не вызывать обеспокоенность, и в частности, глубокая реформа властных органов.

В настоящее время имеющее место разделение властей и конкуренция между ними (исполнительная, законодательная, судебная ветвь), в свое время навязанные извне, сведены к минимуму в силу авторитета и контроля положения дел в государстве со стороны президента.

Между тем конституционные предложения могут привести к еще большему разделению и соперничеству властей: президент и его администрация, правительство, совет безопасности, государственный совет, совет федерации, госдума, судебная система, конституционный суд.

ИА REGNUM: Что важно учесть и каким образом стоило бы осуществлять укрепление государственности?

— Было бы разумно укрепление государственности вести по пути максимальной консолидации нынешних ветвей власти. В частности, напрашивается объединение палат Федерального собрания РФ под единым началом и созданием вертикали представительной власти в регионах. Совет Федерации, формируясь из глав регионов, как уже было в истории, мог бы выполнять функции Госсовета.

В интересах консолидации исполнительной власти нет никакой необходимости иметь две ключевых должности президента и главы правительства, которые имеют немалый потенциал конкуренции друг с другом

В Государственной Думе РФ Duma.gov.ru

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Из числа депутатов Госдумы могло бы формироваться правительство, утверждаемое и возглавляемое главой государства — президентом. ФС РФ должно играть главную роль в утверждении руководства судебных органов, Счетной палаты, ЦБ и других.

Совет безопасности для обеспечения преемственности власти в стране мог бы возглавлять последний по времени экс-глава государства. На откуп Совету безопасности РФ должны быть отданы не только вопросы выработки и реализации стратегии национальной безопасности, обеспечения обороноспособности и правопорядка, государственного и общественного развития, но и вопросы кадровой политики, что приобретает особое значение в переходный период развития государства.

Роль администрации президента должна быть сведена до аппарата главы государства, чтобы избежать нынешнего неоправданно большого влияния чиновников, никак не избираемых народом, на судьбы государства и общества.

Продолжение следует…