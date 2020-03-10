Вашингтон, , 14:12 — REGNUM 9 марта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который поможет американским корейцам воссоединиться с родственниками из КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Известно, что данный документ поддержали 391 конгрессмена, еще 39 представителей — воздержались.

После того, как закон вступит в силу, представители госдепартамента США обсудят вопрос воссоединения семей с правительством Южной Кореи.

Отмечается, что инициатором законопроекта выступил демократ Грейс Мэн. Обсуждение данного документа началось в марте прошлого года, а в ноябре прошлого года — представлен в Палате представителей.

Известно, что американские корейцы не принимали участие в мероприятиях, посвященных разделенным семьям, из-за отсутствия корейского гражданства.

Напомним, что принятие законопроекта в Конгрессе происходит следующим образом: законопроект поступает в Палату представителей, та большинством голосов его принимает, после чего такая же процедура проходит в Сенате. Затем законопроект направляется президенту США, который в течение 10 дней либо должен его подписать, либо применить своё право вето.