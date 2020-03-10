Киев, , 14:00 — REGNUM В 2019 году Украина получила военную помощь ЕС и США на общую сумму $143 млн, сообщило 10 марта издание «Экономическая правда».

По данным журналистов, Украина получила корабли типа Island, бронированные внедорожники HMMWV, оборудование навигации и связи, а также приборы ночного видения, палатки, системы освещения, медицинское оборудование и запчасти к техническим средствам, полученным ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что США могут спасти ВМС Украины от «полного вымирания», если передадут Украине около десятка кораблей.

Читайте также: Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС