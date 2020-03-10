Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Председателя Верховного суда Грузии выберет сегодня, 10 марта, Высший совет юстиции страны. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, сначала члены совета проведут консультации с судьями Верховного суда, на которых стороны смогут выдвигать свои предложения касательно кандидатов на пост.

После этого, Высший совет юстиции из судей Верховного суда выберет одного кандидата на должность председателя. Начало процедуры запланировано на 15:00 (14:00 мск).

Стоит отметить, что пост председателя высшего судебного органа Грузии остается вакантным с августа 2018 года. Тогда Нино Гвенетадзе ушла в отставку по состоянию здоровья.