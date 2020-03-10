Барнаул, 10 марта 2020, 13:41 — REGNUM По всей видимости, вопрос с досрочными выборами в Госдуму можно считать решенным, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он пояснил:
Напомним, в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») поддержал предложение Владимира Жириновского о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
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