Барнаул, , 13:41 — REGNUM По всей видимости, вопрос с досрочными выборами в Госдуму можно считать решенным, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, он пояснил:

«Поправку о досрочных выборах однозначно поддерживают сразу две фракции, обеспечивающие абсолютное большинство в Госдуме, — «Единая Россия» и ЛДПР. Сама тема между тем витала еще с прошлого года, поэтому никто сейчас не удивлен. Досрочные выборы в Госдуму можно рассматривать как одно из звеньев грядущей перестройки системы власти в России с целью сохранения существующего политического курса и обеспечения стабильности в государстве».

Напомним, в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») поддержал предложение Владимира Жириновского о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

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