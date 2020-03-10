Москва, , 13:38 — REGNUM Госдума приняла поправку в Конституцию о пребывании органов государственной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — говорится в документе.

Поправка предложена президентом РФ Владимиром Путиным.

Ряд городов претендуют на размещение органов госвласти, прежде всего города федерального значения — Санкт-Петербург и Севастополь.

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