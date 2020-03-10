Тегеран, , 13:47 — REGNUM По меньшей мере 25% всех иранских нефтяных вышек прекратили свою работу из-за санкций со стороны США, об этом 10 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, с начала 2018 года добыча нефти сократилась в два раза до 2 млн баррелей в сутки. Это связано с тем, что нефтеперерабатывающие заводы по всему миру перестали сотрудничать с Тегераном.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции, в том числе затронувшие нефтяную отрасль страны.

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