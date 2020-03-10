Москва, , 13:36 — REGNUM Госдума приняла поправки в Конституцию о правах коренных малочисленных народов и поддержек соотечественников, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации», — говорится в документе.

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Кроме того, отдельно прописываются гарантии защиты соотечественников, проживающих за рубежом.

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности», — следует из текста поправки.

Поправка предложена президентом РФ Владимиром Путиным.