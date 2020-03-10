Конакри, , 13:41 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде впервые в истории страны назначил женщину на пост бригадного генерала. Об этом передает информационный портал Vision Guinee со ссылкой на заявление управления информацией и связей с общественность вооруженных сил Гвинеи.

В сообщении говорится, что Махава Силла получила повышение по службе в честь празднования Международного женского дня 8 марта. Во время объявления назначения президент Конде пообещал содействовать расширению прав и возможностей женщин, заявив, что «женщины в Гвинее на первом месте».

Как передают репортеры, генерал Силла проходила обучение в Командно-штабном колледже в Китае и получила диплом в 2014 году. Она была назначена на должность заместителя генерального секретаря Совета национальной обороны в конце 2017 года. Она также служила в Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ).