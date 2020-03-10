Оренбург, , 13:38 — REGNUM В случае принятия решения о проведении досрочных выборов в Госдуму России может быть принято решение и о роспуске законодательного собрания Оренбургской области. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Наши законодатели могут пойти по стопам своих федеральных коллег и самороспустить Законодательное собрание. Тогда все лето от кандидатов «на поле» будет не протолкнуться», — сказал эксперт.

Он считает, что лето-2020 будет очень политически жарким, особенно учитывая, что в Оренбуржье в летний период пройдут кампании по выборам депутатов в муниципальные представительные органы, включая Оренбургский городской совет.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.