Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума приняла поправки в Конституцию о русском языке государствообразующего народа, родных языках республик и культуре, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — говорится в поправке.

Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

Прописывается, что Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

Поправка предложена президентом РФ Владимиром Путиным.