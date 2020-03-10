Москва, , 16:17 — REGNUM Госдума приняла поправку в Конституцию, где упоминается Бог, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в документе.

Поправка предложена на обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным и вызвала дискуссию в обществе.

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