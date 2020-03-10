Москва, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание с руководителями нефтяных компаний в связи с обвалом мировых цен на нефть. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Россия рассматривала разные варианты развития событий, которые могут возникнуть после переговоров стран ОПЕК+ в Вене. Песков отметил, что страна обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить спад цен на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта представители стран ОПЕК+ не смогли прийти к общему решению по дополнительному сокращению добычи нефти. Кроме того, стороны не договорились и о продлении действующего соглашения, которое заканчивается 31 марта.