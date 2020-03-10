Москва, , 13:30 — REGNUM Госдума приняла поправку в Конституцию о границах, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются», — следует из документа.

Поправка внесена президентом РФ Владимиром Путиным.

На Украине уже сделали вывод, что речь идет, прежде всего о Крыме.

Кроме того, в Конституции закрепляется, что «правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Российской Федерации не подлежат изданию, введению в действие и применению».

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