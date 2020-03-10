Москва, , 13:35 — REGNUM Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей состоится 19 марта при участии главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил 10 марта журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что российский лидер традиционно посещает съезды этого объединения и встречается с членами бюро правления. В текущем году готовится такая же встреча.

Ежегодная Неделя российского бизнеса, которую проводит РСПП, состоится в 2020 году с 16 по 19 марта.

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