Джакарта, , 13:29 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал обеспечить питьевой водой все регионы страны, сообщает Antara.

«Задачей правительства на ближайшие пять лет является 100-процентный доступ к пригодной питьевой воде, 15-процентный доступ к безопасной питьевой воде и 30-процентный доступ к трубопроводам», — заявил Маруф Амин.

Вице-президент отметил, что потребность в чистой воде является важным фактором выживания сообщества.

По его словам, в настоящее время только 87,75% людей имеют доступ к надлежащей питьевой воде, получаемой из водопровода, общественных кранов и насосных скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезиизаявил, что страна поддерживает мирное соглашение, заключенное между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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