Москва, , 13:28 — REGNUM Госдума приняла поправки в Конституцию, касающиеся создания федеральных территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними.

«На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом», — говорится в документе.

Создать в России «федеральные территории» предложил спикер Тульской областной думы Сергей Харитонов на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Он предположил, что такими территориями могут стать, например, космодром «Восточный», озеро Байкал или регион Кавказских Минеральных Вод. Инициатива нашла поддержку и у спикера Совфеда Валентины Матвиенко.