Оренбург, , 13:38 — REGNUM В том, что досрочные выборы в Государственную думу России будут в 2020 году, сомнений уже практически нет, считает оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Есть несколько юридических вопросов — как это будет оформлено и на какой день назначат день голосования — сентябрь или декабрь. При этом сейчас уже сложно прогнозировать ход кампании. Проблемы, которые в первый день этой недели образовались в экономике, могут внести свои коррективы. Понятно одно — спешка, с которой принимают поправки в Конституцию, пытаются провести досрочные выборы в Госдуму, она влечет за собой множество организационных и идеологических ошибок», — отметил Шкилёв в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести 20 сентября 2020 года досрочные выборы в Госдуму. Вопрос будет рассмотрен.