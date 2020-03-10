Москва, , 13:29 — REGNUM Правительство Израиля 12 марта закрывает границы для всех туристов, которые, в случае необходимости, не смогут провести 14-дневный карантин не в отеле. Об этом заявил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в Москве.

Так, с 20 часов вечера четверга, 12 марта все въезжающие в страну туристы из любой точки мира должны предоставить местным властям доказательства, что они могут провести 14-дневный карантин не в отеле. До этого времени, туристы могут прибывать из разрешенных стран, однако въезд на территорию Израиля запрещён для жителей Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Тайланда, Макао, Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Италии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Египта, Андорры, Сан-Марино.

«Въезд с территории Иордании закрыт. Туристы в Израиле, у которых есть рейсы из Иордании или наоборот, туристы в Иордании, которые вылетают из Израиля — должны отправиться на границу за шесть часов до полета с доказательством наличия авиабилетов», — отмечают в министерстве туризма Израиля.

В случае, если туристы уже находятся на территории страны или планируют прибыть в неё до 20 часов 12 марта, то они могут продолжить свой маршрут путешествия, но придерживаться ряда правил: при появлении первых признаков респираторных заболеваний позвонить по телефону скорой помощи 101, соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест массового скопления людей, включая общественный транспорт, места отдыха и торговые центры, больницы и клиники.

«В Израиле вопрос безопасности граждан страны и туристов является приоритетным. В связи с тем, что коронавирус получил широкое распространение в мире, государство решило принять беспрецедентные меры. Так, в стране отменены или перенесены на более поздний срок все крупные массовые мероприятия и собрания, с участием более 5000 человек», — пояснил Владимир Шкляр.

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