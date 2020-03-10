Москва, , 13:24 — REGNUM Ограничения в связи с распространением коронавируса в рабочий график президента России Владимира Путина не были внесены. Об этом 10 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Каких-то ограничений в графике Путина из-за ситуации с коронавирусом пока нет», — заявил Песков.

Он также добавил, что вопрос переноса из-за коронавируса даты Всероссийского голосования по Конституции пока не обсуждался.

Ранее Песков сообщил, что для предотвращения распространения коронавируса в окружении российского лидера применяются «обычные превентивные гигиенические меры».

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