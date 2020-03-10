Киев, 10 марта 2020, 13:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Италию. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе ведомства.
Гражданам Украины, которые находятся в Италии, следует быть предельно осторожными и выполнять все рекомендации и законные требования местных властей, отметили в МИД Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса были отменены матчи чемпионата Италии по футболу, а также был объявлен карантин на всей территории страны.
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