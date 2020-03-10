Москва, , 13:19 — REGNUM Досрочные парламентские выборы не смогут дать какой-то принципиально новый результат для отечественной политики, поскольку вся политика в России делается президентом и его администрацией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 марта, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Как сообщалось ранее, Александр Карелин (депутат от «Единой России») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Он объяснил это предполагаемым поправками в Конституцию изменением полномочий Госдумы и Совета Федерации. Идею уже поддержали Владимир Жириновский и Сергей Миронов.

«Не думаю, что досрочные парламентские выборы могут дать какой-то принципиально новый результат для отечественной политики. Вся политика у нас делается президентом и его администрацией. Что же касается парламента, то будут перетасовывать ту же старую колоду карт. Те же люди, которые сейчас стоят на страже нынешнего общественно-политического строя вне стен Федерального Собрания, будут направлены обслуживать его интересы в сам парламент, ‑ и всё.

Тем не менее, похоже, что досрочные выборы состоятся: власть уже начала активно работать над тем, чтобы отвлечь избирателей от тех сил, которые реально борются за их права, увлечь их некой альтернативой «новых» партий. Но эти партии ничего нового в российскую политику не внесут и внести не могут: как говорится, та же «Единая Россия», та же «Справедливая Россия», та же ЛДПР, только «вид сбоку».

Между тем, изменения принципиального плана просто необходимы. Именно поэтому в случае проведения досрочных выборов или на следующих регулярных выборах в Госдуму, а также в ходе следующих выборов президента России я буду голосовать за КПРФ. Сделаю это не потому, что КПРФ идеальна (она, на самом деле, далека от идеала), а потому что она единственная содержит в себе потенциал какой-то политической альтернативы нынешнему правлению крупного капитала», — отметил Михаил Демурин.